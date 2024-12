Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beim Einparken Auto beschädigt

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14 Uhr parkte eine Dame ihr Fahrzeug in der Gymnasiumstraße. Der schwarze Citroen stand in einer Parkmarkierung am rechten Fahrbahnrand. Als die 58-Jährige zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Streifschaden im linken Bereich der Frontstoßstange. Offensichtlich entstand der Schaden durch den Ein- oder Ausparkvorgang eines anderen, welcher nach dem Unfall von dem Tatort flüchtete. Der Schaden beträgt circa 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen der Unfallflucht sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell