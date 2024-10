Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sexuelle Belästigung im Zug

Bremen (ots)

Ein unbekannter Mann wird verdächtigt, am Sonntagmorgen eine 19-Jährige im Metronom 81909 von Hamburg nach Bremen sexuell belästigt zu haben.

Die junge Frau und ihre beiden Begleiterinnen im Alter von 25 und 22 Jahren gaben an, gemeinsam in Hamburg gewesen zu sein. Bereits auf der Hinfahrt haben sie den unbekannten Mann im Zug getroffen und seien mit diesem gemeinsam feiern gewesen. Als die beiden Begleiterinnen auf der Rückfahrt nach Bremen abgelenkt waren, habe er den Moment genutzt und sein Opfer unsittlich berührt. Hierbei soll er die 19-Jährige mit der Hand zunächst am Knie und im weiteren Verlauf auch im Intimbereich angefasst haben. Dabei habe er auch sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen. Erst als die 22-jährige Freundin auf die Situation aufmerksam wurde, habe der Täter von seinem Opfer abgelassen und den Zug in Buchholz in der Nordheide unerkannt verlassen. Die Geschädigte habe sichtlich unter dem Eindruck des Geschehen gestanden.

Der Mann wird von den drei Frauen als kräftig und indischer Herkunft beschrieben. Er soll ca. 27 Jahre alt sein und zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und ein schwarzes T-Shirt getragen haben.

Die Bremer Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise. Tel.: (0421) 16299 7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de.

