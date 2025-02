POL-HX: Vier Verletzte bei Unfall auf der K46

Höxter (ots) - Am Sonntagmittag, 23. Februar, fuhr eine 38-Jährige aus Höxter mit ihrem Pedelec auf einem Fahrradweg von Höxter-Lüchtringen in Richtung Schloss Corvey. Nach ersten Angaben kam sie auf gerade Strecke rechts von der Fahrbahn ab und verlor dadurch die Kontrolle. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden und wurde an einem Bekannten der Frau übergeben. Rückfragen bitte ...

