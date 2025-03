Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frontalzusammenstoß auf der B252 bei Peckelsheim

Willebadessen (ots)

Am Sonntag, 02.03.25, gegen 13:30 Uhr, befährt eine 28-jährige Frau aus Willebadessen die B252 aus Richtung Warburg und will nach links in die L763 in Richtung Peckelsheim abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersieht die Führerin des Pkw den entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen aus Brakel. Durch Missachtung des Vorrangs kam es zu einem frontalen Zusammenstoß bei dem insgesamt 3 Personen leicht verletzt wurden. Die Verletzten werden in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Die B252 wurde im Bereich der Unfallstelle bis um 15:15 Uhr voll gesperrt.(MS)

