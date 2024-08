FW-M: Skoda rammt Fahrbahntrenner (Mittersendling)

München (ots) - Montag, 19. August 2024, 21.53 Uhr; Echardinger Straße In der Nacht ist ein Motorroller in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftskomplexes ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Sowohl die automatische Brandmeldeanlage als auch mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten den Brand in der Tiefgarage gemeldet. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte diese Meldung ...

mehr