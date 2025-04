Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Beleidigung gegen Polizeibeamte

Hausach (ots)

Am Mittwochabend kam es nach vorausgegangener Beleidigung durch Zeigen des Mittelfingers zu einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in der Hegerfeldstraße fuhr ein 73-jähriger Mann gegen 17:30 Uhr mit seinem Renault langsam an den Beamten vorbei. Dabei zeigte er diesen den ausgestreckten Mittelfinger und fuhr daraufhin weiter. Im Anschluss konnten die Polizisten den Störenfried an einer roten Ampel einholen und kontrollieren. Der Mann beleidigte dabei die Beamten erneut und zeigte keine Einsicht. Ihn erwartet nun keine Anzeige wegen zu schnellen Fahrens sondern wegen Beamtenbeleidigung.



