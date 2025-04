POL-DU: Stadtgebiet: Mehr als fünf Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten

Duisburg (ots) - Kripo-Beamte der Polizei Duisburg ermittelten bereits seit dem 28. Januar in fünf Fällen von Raubdelikten und vollstreckten am vergangenen Freitag (28. März) in einem Einsatz acht Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl. Was war geschehen: Am 28. Januar vereinbarte ein 69-jähriger Leverkusener über eine Kleinanzeigen-Plattform ein Treffen in Duisburg mit einem Handyverkäufer. Doch anstatt ein ...

mehr