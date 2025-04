Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Platzverweis missachtet

Kehl (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr eine Person auf dem Marktplatz in der Hauptstraße, die Verkäufer und Kunden beleidigen und anspucken soll. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der sichtlich betrunkene Mann an der Örtlichkeit angetroffen werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem Störenfried ein Platzverweis für den Marktplatz sowie die Fußgängerzone bis 22 Uhr ausgesprochen. Da er diesen Platzverweis missachtete und gegen 14:15 Uhr erneut in der Hauptstraße durch herumschreien auffiel, musste er letztendlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/ph

