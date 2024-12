Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer leistet Widerstand und landet im Polizeigewahrsam

Warendorf (ots)

Am Freitag (6.12.2024) gegen 22.10 Uhr meldete ein Zeuge einen jungen Mann, der an der Straße "Im Herbrand" gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen und getreten habe. Hierbei handelte es sich um einen 25-jährigen Ahlener. Der wurde in einem Kellerraum eines Hauses angetroffen. Da an den zuvor benannten Fahrzeugen kein Schaden erkennbar war, wurde der Ahlener zur Ruhe ermahnt und ihm eine Ingewahrsamnahme angedroht. Als die Beamten das Haus verließen wurde aus dem Fenster des Kellerraumes, in dem sich der junge Mann befand, ein Feuerwerkskörper geworfen. Die angedrohte Maßnahme sollte daraufhin umgesetzt werden. Der Ahlener flüchtete zunächst vor den Polizisten. Er konnte jedoch eingeholt werden. Gegen seine Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand. Der 25-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell