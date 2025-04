POL-OG: Offenburg - Sexualdelikt, Zeugen gesucht

Bühl, Altschweier (ots) - Bislang Unbekannte sollen am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr versucht haben, in eine Wohnung in der Straße "Bühler Seite" einzubrechen. Durch Beamte des Polizeireviers Bühl konnten an der Haustüre Hebelspuren festgestellt werden, die Wohnung wurde durch die Täter jedoch nicht betreten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, ...

