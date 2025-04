Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nächtlicher Störenfried

Bühl (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine randalierende Person in der Eisenbahnstraße gemeldet. Der Mann soll auf Höhe einer Apotheke auf der Fahrbahn herumgelaufen, Fahrzeuge angehalten sowie Passanten angeschrien haben. Eine Polizeistreife nahm den 31-Jährigen aufgrund seines Ausnahmezustandes und seiner aggressiven Verhaltensweise an der Örtlichkeit vorläufig fest. Bei dem unter Drogeneinfluss stehenden Mann wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte. Da der Störenfried eine Kopfverletzung aufwies, die er sich offenbar zuvor eigenständig durch einen Sturz zugezogen hatte, wurde er in eine Klinik gebracht. Der Mann hatte sich zwischenzeitlich während der Untersuchungen beruhigt, so dass keine weiteren polizeiliche Maßnahmen erforderlich waren.

/ph

