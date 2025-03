Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Traunsteiner ZOLL stoppt Schmuggel von knapp 600 Modeschmuckstücken bei Reisender aus der Schweiz

Rosenheim, Bad Reichenhall, Freilassing, Traunstein (ots)

Insgesamt 592 Modeschmuckstücke aus der Schweiz im Wert von insgesamt umgerechnet rund 8.500 EUR beschlagnahmten die Zöllnerinnen und Zöllner der Traunsteiner Reiseverkehrskontrolle vergangenen Sonntagabend bei einer Reisenden, die auf der Autobahn A 8 Richtung Kroatien unterwegs war. In einem Reisekoffer, der sich im Fond des Kleintransporters befand, entdeckten sie Ringe, Ketten, Ohrringe und weiteren Modeschmuck. Es handelte sich vollständig um Neuware, die jeweils noch mit Preisschild, ausgewiesen in Schweizer Franken ausgezeichnet war. Die Beteiligte gab zwar an, dass sie die Ware in Kroatien weiterverkaufen wolle, sie konnte aber keinerlei Nachweise, wie Rechnungen oder Quittungen vorweisen. Den Steuerbescheid über die sofort fälligen rund 2.000 EUR Einfuhrabgaben war sie nicht in der Lage sofort zu begleichen. Der ZOLL stellte den Schmuck daraufhin sicher. Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell