Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Audis entwendet - Eines der gestohlenen Fahrzeuge in Brandenburg gestellt

Ahnsbeck. Lachendorf (ots)

In der vergangenen Nacht wurden im Zeitraum in Ahnsbeck und in Lachendorf zwei Fahrzeuge der Marke Audi entwendet. In beiden Fällen überwanden die Täter die "KeylessGo"-Technik der Fahrzeuge. In Ahnsbeck wurde ein weißer Q5 entwendet. Dieser stand in der Straße Dieselblökken. Der Besitzer stellte das Fahrzeug gegen 19 Uhr auf einem Stellplatz vor seinem Haus ab. Gegen 02:50 Uhr wird das Fahrzeug von Polizeibeamten auf der A2 in Braunschweig gesehen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Der Fahrer des Audi entzog sich der Kontrolle und flüchtete auf der A 2 weiter Richtung Osten. Zur Unterstützung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Auf der Flucht verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen Funkstreifenwagen. Auf der A13 in Höhe der Anschlussstelle Mittenwalde konnten die Polizisten gegen 04:00 Uhr das Auto schließlich anhalten. Der 25-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Ein Drogentest zeigte an, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Audi und zwei Funkstreifenwagen entstanden Sachschäden. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Der Halter des Audi wurde noch in der Nacht informiert.

Der zweite Diebstahl ereignete sich in Lachendorf. Hier entwendeten die Täter einen braunen Audi A6 mit einem silbernen Kühlergrill inklusive eines Anhängers. Der Halter des Fahrzeuges hatte das Gespann am 26.08.2024 gegen 20 Uhr rückwärts auf einem Grünstreifen neben seiner Wohnanschrift im Hannah-Arendt-Weg abgestellt und zuletzt gegen 20:45 Uhr dort gesehen. Gegen 06:00 Uhr am heutigen Tage hat er das Fehlen des Autos und des Anhängers festgestellt. Der Anhänger war mit Dämmmaterial beladen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat in der vergangenen Nacht oder auch schon an den Tagen und in den Nächten davor in den tatbetroffenen Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-9770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell