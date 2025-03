HZA-RO: 05. April 2025: Tag der Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim / ZOLL wirbt für die Ausbildung im mittleren Dienst und für das Duale Studium zum Bachelor of Laws

Hauptzollamt Rosenheim

05. April 2025: Tag der Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim

ZOLL wirbt für die Ausbildung im mittleren Dienst und für das Duale Studium zum Bachelor of Laws

Rosenheim

Ob eine Zollausbildung oder ein Studium beim ZOLL das Richtige ist, können Interessierte beim "Tag der Ausbildung" am Samstag, den 05.04.2025 von 10:00 bis 13:00 Uhr beim Hauptzollamt Rosenheim in der Münchener Straße 51 herausfinden. Rund 50 Zöllnerinnen und Zöllner informieren an zwölf verschiedenen Ständen über ihre täglichen Aufgaben beim ZOLL. "Unser Ziel ist es, Einblicke in unsere Arbeitsbereiche zu bieten. Die große Vielfalt und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten stehen dabei im Mittelpunkt.", betont der Leiter des Hauptzollamts Rosenheim, Reinhard Mayr. "Wer Interesse für mehr Gerechtigkeit in Deutschland hat und vielleicht selbst gerne einmal seinen Teil dazu beitragen möchte, sollte die Gelegenheit nutzen, sich bei uns zu informieren." Das Hauptzollamt Rosenheim hat für die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Beispielsweise warten in der Artenschutzausstellung skurrile und abschreckende Exponate, wie ein Sitzhocker, hergestellt aus dem Fuß eines Elefanten oder eine Gitarre, bestehend aus einer Schildkröte. Außerdem wird Zollhündin Dika ihr Können im Rahmen einer Schutzhund-Vorführung unter Beweis stellen. Des Weiteren zeigen die Zöllnerinnen und Zöllner, worauf es bei der Eigensicherung ankommt. Wie bereits im letzten Jahr, gibt es auch wieder zwei Live-Interviews mit Beschäftigten, die aus ihrer aktuellen Tätigkeit oder ihrer Ausbildung und von ihrem Studium beim ZOLL erzählen werden. An themenbezogenen Ständen im Gebäude und im Hof des Hauptzollamts informieren Zöllnerinnen und Zöllner über die Arbeit aus ihrem eigenen Arbeitsbereich und bieten auch die Möglichkeit zum selbst Ausprobieren und Mitmachen. Zum Abschluss können die Besucherinnen und Besucher ihr Wissen mit einem interaktiven ZOLL-Quiz auf die Probe stellen. Eingeladen sind alle, die sich über die Ausbildung und das dualen Studium beim ZOLL informieren möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gerne können auch Angehörige mitkommen.

Ablauf des Tags der Ausbildung im Überblick:

10:00 Uhr: Begrüßung

Für Interessenten für den mittleren Dienst: 10:25 Uhr: Live-Interview mit anschließender Fragerunde 10:50 Uhr: Vortrag rund um die Ausbildung im mittleren Dienst 11:45 Uhr: Vorführung Diensthund und Eigensicherung 12:10 Uhr: Film über die Abfertigung beim Zollamt - mit anschließender Erklär- und Fragerunde

Für Interessenten für den gehobenen Dienst: 10:15 Uhr: Vorführung Diensthund und Eigensicherung 10:50 Uhr: Film über eine Baustellenprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit Erklär- und Fragerunde 11:25 Uhr: Live-Interview mit Fragerunde 12:00 Uhr: Vortrag rund um das Duale Studium im gehobenen Dienst

Ca. 12:45 Uhr Verabschiedung mit interaktivem Quiz.

Zusatzinformation:

Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das duale Studium "Gehobener nichttechnischer Zolldienst" dauert drei Jahre. Die Praktika werden dabei im Hauptzollamtsbezirk, die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster (Nordrhein-Westfalen) absolviert. Bewerbungsschluss für den Einstellungstermin 01.09.2026 sowohl für den mittleren also auch den gehobenen Dienst ist der 15.10.2025. Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter "Der Zoll", unter "Ausbildung, Jobs, Perspektiven" und unter www.zoll-karriere.de.

