POL-GT: Unfall in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Dienstagabend (18.03., 18.50 Uhr) befuhr eine 42-jährige VW-Fahrerin die Holzhofstraße in Richtung Feldbusch. Im Kreuzungsbereich zur Straße Am Pferdekampkam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Pedelec-Fahrer aus Herzebrock-Clarholz, welcher von der Straße Am Pferdekamp in den Kreuzungsbereich ...

