Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrer eines Motorrads fährt auffällig durch Versmold und flüchtet vor der Polizei

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Dienstagnachmittag (18.03., 14.58 Uhr) fiel im Versmolder Stadtbereich an der Ringallee ein Fahrer eines Cross-Motorrads auf. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht und dessen Fahrer fuhr mit waghalsigen Stunts über die Straßen. An der Wittensteiner Straße sollte er durch die Polizei kontrolliert werden. Die Anhaltezeichen missachtete der Fahrer. Er fuhr sehr schnell in Richtung Jägerstraße und anschließend über einen Acker in ein Waldstück.

Der Mann trug eine grüne Motorradhose, eine schwarze Crossjacke und einen weißen Motorradhelm.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrer, dem genutzten Fahrzeug und der Fahrweise des Mannes machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell