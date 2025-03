Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheunenbrand in Brockhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (TP) - Am Dienstagnachmittag (18.03.2025) wurde der Leitstelle der Polizei um 15:23 Uhr ein Scheunenbrand am Sandweg im Ortsteil Brockhagen gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch einen ehemaligen Bewohner der Hofanlage, in der als Werkstatt genutzten Scheune, Schweißarbeiten an einem Pkw durchgeführt. Nachdem der Mann eine Brandentwicklung in dem Pkw feststellte, versuchte er das Feuer zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen, was aufgrund der raschen Brandausdehnung und der extremen Hitzentwicklung leider nicht gelang. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand der Werkstattbereich in der Scheune in Vollbrand. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Löschzüge aus Amshausen, Brockhagen und Steinhagen. Die Löscharbeiten wurden durch Gasflaschen und weitere gefährliche Güter am Einsatzort erschwert und dauern noch an. Aufgrund von Löschwasserpendelverkehr, der u.a. durch freiwillige Helfer erfolgte, musste die Brandstelle großräumig durch Polizeikräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Gütersloh und der Polizeiwache Halle/Westf. abgesperrt werden. Die Person, die die Schweißarbeiten durchgeführt hatte, musste leichtverletzt, nach Versorgung am Brandort, mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Brandschaden kann derzeit durch die Polizei nicht konkret beziffert werden. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Gütersloh geführt.

