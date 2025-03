Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Harsewinkel - Spielautomaten und Bargeld sichergestellt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Freitagabend (14.03., 20.00 Uhr - 00.30 Uhr) fanden in Harsewinkel kooperative Kontrollen statt. Dabei handelt es sich um einen Teil des Präsenzkonzepts "Sicher im Kreis". Eingebunden waren neben der Polizei das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld und das Ordnungsamt Harsewinkel.

An der ersten Örtlichkeit wurden fünf mangelhaft eingestellte Spielautomaten sichergestellt. Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung des Objekts an. Dabei stellten die Beamten eine untypisch hohe Bargeldsumme sicher. Zudem fand in der Lokalität Gaststättenbetrieb ohne entsprechende Konzession statt.

In einer Kneipe stellten die Kontrolleure zwei weitere Spielautomaten fest. Auch an diesen konnten unrechtmäßige Einstellungen festgestellt werden. Daraufhin wurde auch für das Objekt ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Die Beamten stellten Automatenschlüssel und dazugehörige Aufzeichnungen sicher. Darüber hinaus war in dem Laden der Notausgang zugestellt.

In den Einstellungen zweier Spielautomaten einer weiteren Lokalität wurden ebenfalls Unregelmäßigkeiten entdeckt. Dazu leitete das Ordnungsamt Verfahren ein. Auch für das Objekt wurde ein Durchsuchungsbeschluss aufgrund der ersten Feststellungen erwirkt. In dem Zuge wurden in einem Nebenraum sechs weitere Automaten und eine vierstellige Summe Bargeld sichergestellt. Zudem fanden die Beamten in dem Betrieb ein verbotenes Messer auf.

Die Polizei wird die Kontrollen in unterschiedlicher Zusammensetzung in unregelmäßigen Abständen wiederholen. Dabei werden unterschiedliche Betriebe, wie zum Beispiel Restaurants, Cafés und Spielhallen kontrolliert.

