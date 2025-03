Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin alkoholisiert gestürzt und schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Eine 39-jährige Radfahrerin ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.03., 00.30 Uhr) auf der Straße Nienkamp ohne Fremdeinwirkung gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Die Borgholzhausenerin befuhr gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn jeweils auf Fahrrädern die Straße. Unvermittelt stürzte die Frau aus bislang ungeklärter Ursache. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme gab die 39-Jährige an, alkoholisiert zu sein. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, so dass durch einen Arzt in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren ein. Der Rettungsdienst brachte die Frau dann zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus.

