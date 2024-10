Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Großbrand bei Kartoffelgroßhändler

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Weeze (ots)

Am Freitag, 25.10.2024, wurde die Feuerwehr Weeze mit den Einheiten Weeze und Wemb gegen 12:15 zu einem Gebäudebrand auf dem Holtumsweg alarmiert. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine Rauchsäule über der Einsatzstelle zu erkennen. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass bereits mehrere Teile des im vorderen Bereich befindlichen Technik- und Bürogebäudes in Vollbrand standen sowie die Lagerhalle im hinteren Teil des Gebäudekomplexes ebenfalls durch das Feuer betroffen war. Umgehend wurden mehrere Löschangriffe über die Drehleiter und bodengebundene Angriffstrupps durchgeführt. Aufgrund der großen Rauchentwicklung ließ sich die Lage und die Brandausbreitung erschwert einschätzen, sodass frühzeitig weitere Einheiten der Feuerwehren Goch, Kevelaer, des Kreis Kleves mit dem ELW 2 und dem AB Atemschutz zur Unterstützung hinzugezogen wurden. In der Spitze waren über 150 Einsatzkräfte mit drei Drehleitern im Einsatz. Circa 35 Atemschutztrupps kämpften gegen das Feuer. Zur Durchführung von Belüftungsmaßnahmen wurde abschließend das LUF (Löschunterstützungsfahrzeug) der Feuerwehr Kleve angefordert und in den Einsatz gebracht. Ebenfalls früh im Einsatzgeschehen wurde die Bevölkerung im Raum Weeze aufgrund der hohen Rauchbelästigung über diverse Systeme gewarnt. Durch Messungen der kreiseigenen Messeinheit konnte gegen Nachmittag Entwarnung gegeben werden. Für die Zeit des Einsatzes wurde der Holtumsweg in Höhe der Einsatzstelle vollständig gesperrt. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Ein besonderer Dank gilt der Firma Chefs Culinar, die kurzfristig die Versorgung der zahlreichen Einsatzkräfte sichergestellt sowie einen Parkplatz als Bereitstellungsraum zur Verfügung gestellt hat. Gemeindebrandinspektor und Leiter der Feuerwehr Michael Winthuis lobt den Einsatz und die sehr gute Zusammenarbeit der Rettungskräfte aus den unterschiedlichen Kommunen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weeze, übermittelt durch news aktuell