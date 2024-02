Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gestohlener E-Scooter wieder an Eigentümer übergeben

Erkelenz (ots)

Am 12. Februar (Montag) stahlen unbekannte Personen zwischen 15 Uhr und 21 Uhr einen am Erkelenzer Bahnhof abgestellten E-Scooter. Dem Eigentümer gelang es, sein Gefährt am Folgetag über eine App zu orten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Beamten suchten daraufhin die Anschrift an der Genender Straße auf und konnten den E-Scooter in einem Schuppen auffinden. Er wurde dem rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei.

