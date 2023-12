Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto überschlägt sich in Scholven

Nach einem Verkehrsunfall in Scholven am Mittwoch, 27. Dezember 2023, verletzte sich ein 38-jähriger Autofahrer leicht. Der Mann aus Kirchhellen fuhr gegen 6.30 Uhr auf dem Bellendorfsweg durch eine große Pfütze und verlor die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug prallte gegen eine Bordsteinkante, überschlug sich in Höhe der Feldhauser Straße und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 38-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Gelsenkirchen war unterstützend vor Ort.

