POL-NI: Stolzenau - Unbekannte beschmieren Diakoniewerk - Zeugenaufruf

Lindhorst (ots) - (bae)Durch einen aufmerksamen Spaziergänger wurde am 22.07.2023 der Fund von drei Kanistern Altöl gemeldet. Diese wurden, nebst zwei Farbeimern mit Restfarbe in Lindhorst, nahe der dortigen Kläranlage abgestellt. Hierbei handelt es sich um eine illegale Abfallentsorgung. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Dies gilt auch für den Fall, dass man jemanden bei einer derartigen Aktion in flagranti entdeckt. ...

mehr