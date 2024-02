Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuerwehruniform entwendet, um Karneval feiern zu können

Geilenkirchen (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher, der in einer Wohngruppe in Kall (Eifel) lebt, hatte sich zwischen Freitag (9. Februar) und Rosenmontag (12. Februar) Zutritt zur Feuerwache an der Straße Theodor-Heuss-Ring in Geilenkirchen verschafft. Dort entwendete er nach ersten Erkenntnissen eine Feuerwehruniform, mit der er dann am Straßenkarneval im Kreis Heinsberg teilnahm. Anschließend kehrte er in seine Wohngruppe zurück, trug dabei aber immer noch die Uniform. Den Erziehern fiel dies sofort auf und sie verständigten die Feuerwache, um den Vorfall zu klären. Zeitgleich wurde ein Unfallschaden am Feuerwehrhaus festgestellt. Eine bislang unbekannte Person war mit einem Feuerwehrfahrzeug offenbar rückwärts gegen die Fassade gefahren. Ob der Jugendliche dafür auch in Frage kommt, oder ob der Unfall von jemand anderem begangen wurde, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

