Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots)

Am frühen Morgen des 19.08.23, gegen 04:00 Uhr ereignete sich im Bereich der K2 / Nachtweide in Lambsheim ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Pkw zunächst neben der Fahrbahn, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam letztendlich im Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden festgestellten Fahrzeuginsassen waren alkoholisiert. Die vor Ort durchgeführten Atemalkoholtests ergaben 1,88 Promille und 1,58 Promille. Die Ermittlungen in Bezug auf die Fahrereigenschaft dauern weiterhin an. Den beiden Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall wurden eine Straßenlaterne, sowie der Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

