POL-PDLU: PKW-Aufbruch im Bereich Natostraße 19.08.2023, 20:30-21:00 Uhr

Mutterstadt (ots) - Am gestrigen Mittag, gegen 14:15 Uhr, kam es in einer Unterkunft auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Neustadter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Liebespaar. Hierdurch trugen beide Beteiligte leichte Verletzungen davon und wurden in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht. Wie genau die Verletzungen entstanden sind, ist Bestandteil er Ermittlungen. Rückfragen bitte an: ...

mehr