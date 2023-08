Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Feuer an einer Pflanze in der Fußgängerzone 19.08.2023, 11:00 Uhr

Speyer (ots)

Ein alkoholisierter Mann aus Speyer hatte am gestrigen Morgen eine Zierpalme in der Fußgängerzone beschädigt. Aus unbekannten Gründen hob er ein Feuerzeug an den Stamm der Straßenbegrünung und kokelte diesen an. Das Feuer an der Rinde wurde vor Ort von Passanten gelöscht, der fliehende Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 49-jährige Mann aus Speyer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Pflanze wurde augenscheinlich nur äußerlich beschädigt und dürfte die Beschädigung überstehen.

