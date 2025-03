POL-GT: Einbruch am Westweg

Gütersloh (ots) - Steinhagen (TP) - Am Dienstagnachmittag (18.03.2025) wurde der Leitstelle der Polizei um 15:23 Uhr ein Scheunenbrand am Sandweg im Ortsteil Brockhagen gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch einen ehemaligen Bewohner der Hofanlage, in der als Werkstatt genutzten Scheune, Schweißarbeiten an einem Pkw durchgeführt. Nachdem der Mann eine Brandentwicklung in dem Pkw feststellte, versuchte er ...

mehr