Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Andreas Sarter als neuer Behördenleiter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ins Amt eingeführt

Speyer (ots)

Andreas Sarter ist neuer Behördenleiter des Polizeipräsidium Rheinpfalz. Am Mittwochnachmittag fand im Historischen Ratssaal der Stadt Speyer die offizielle Amtseinführung des neuen Polizeichefs statt. Innenminister Michael Ebling würdigte den bisherigen Polizeivizepräsidenten und Leiter der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Rheinpfalz in seiner Ansprache.

"Andreas Sarter ist tief in der Region verwurzelt und bringt einen großen Erfahrungsschatz in der Polizeiarbeit mit. Mit seiner Führungskompetenz und seinem klaren Blick für die Herausforderungen unserer Zeit wird er die Polizei in der Region stärken und wichtige Impulse für Sicherheit und Zusammenarbeit setzen. Ich bin überzeugt, dass er nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Polizeibeamtinnen und -beamten ein verlässlicher und engagierter Präsident sein wird", sagte Innenminister Michael Ebling.

Andreas Sarter begann seine Laufbahn im Polizeidienst des Landes im Jahr 1985 und durchlief sämtliche Karrierestufen vom mittleren bis hin zum höheren Dienst. Nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem Aufstieg in den höheren Polizeidienst übernahm er ab 2004 zunächst die Position des stellvertretenden Leiters der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn. Zwei Jahre später wurde er Leiter der Polizeiinspektion Pirmasens. Im Jahr 2009 wechselte Sarter als Führungskräftetrainer an die Hochschule der Polizei, bevor er ab 2011 verschiedene Aufgaben in der Polizeiabteilung des Innenministeriums in Mainz übernahm. Von 2019 bis 2023 war er als Polizeivizepräsident im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik tätig. Im Sommer 2023 trat er dieselbe Funktion im Polizeipräsidium Rheinpfalz an.

"Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar dafür, dass man mir dieses verantwortungsvolle Amt übertragen hat. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitenden werde ich dafür sorgen, dass das Polizeipräsidium Rheinpfalz weiterhin gute Polizeiarbeit für die Bürgerinnen und Bürger der Vorder- und Südpfalz leistet - und das in einem positiven Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Andreas Sarter.

Rund 130 Gäste aus Politik und Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Familienmitglieder von Andreas Sarter waren eingeladen. Andreas Sarter folgt auf Georg Litz, der Ende Oktober 2024 in den Ruhestand eingetreten ist.

