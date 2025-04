Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nicht geblinkt?

Gaggenau (ots)

Am Donnerstag kam es an der Ecke Hans-Thoma-Straße / Sulzbacher Straße zu einer handfesten Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Gegen 17:30 Uhr soll ein Autofahrer, offenbar ohne seinen Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, von der Sulzbacher Straße nach links in die Hans-Thoma-Straße eingebogen sein. Ein von Sulzbach kommender Motorradfahrer zeigte sich darüber nicht begeistert und soll den Autofahrer lautstark zum Anhalten aufgefordert haben. Anschließend soll der 58-jährige Motorradfahrer den 31-jährigen Fahrzeuglenker lautstark und provokant auf sein Fehlverhalten hingewiesen haben. Dies wiederum missfiel dem Pkw-Fahrer, so dass dieser dem 58-Jährigen mehrfach auf das Visier des Helmes geschlagen haben soll. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Am Helm entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den Autofahrer eingeleitet.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell