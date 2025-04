Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Verletzter Rennradfahrer

Gengenbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem Rennrad. Gegen 18 Uhr bog eine 55-jährige Renault-Lenkerin von der Alten Landstraße kommend nach links in die Kaiserstraße ein. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Rennradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 69-Jährige, welcher über die Motorhaube abgewiesen und schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen kam, wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

/am

