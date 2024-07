POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße/Oberster Kamp verletzten sich am Sonntag, 7. Juli, gegen 16.25 Uhr zwei Personen leicht. Eine 35-jährige Volvo-Fahrerin aus Warendorf befuhr mit ihrem Fahrzeug die Werler Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte nach links in die Straße "Im Sutenkamp" abzubiegen. Hierbei stieß sie mit dem entgegenkommenden VW eines 41-jährigen Mannes ...

mehr