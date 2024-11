Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewahrsamnahme

Altenburg (ots)

Am 08.11.2024 ereignete sich auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Altenburg eine Auseinandersetzung zwischen einer 33 - jährigen Frau, welche ihr Fahrrad mitführte und einer 26 - jährigen alkoholisierten Frau. Die Streitigkeit endete in einer Beleidigung durch die Alkoholisierte, sowie einer versuchten Sachbeschädigung am Fahrrad der 33 - Jährigen. Als die Beamten hinzukamen um die Streitigkeit zu schlichten und die Beleidigung sowie versuchte Sachbeschädigung aufzunehmen, wurden auch die Beamten durch die deutlich mit 1,60 Promille alkoholisierte Frau beleidigt. Aufgrund deren aggressiven Verhaltens wurde sie in Gewahrsam genommen.

