LPI-G: mehrerer Fahrzeuge beschädigt

Gera (ots) - Am Samstag gegen 16:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus am Hain in Gera zu einem Brand. Durch einen nicht sachgemäß installierten und nicht durch einen Fachdienst abgenommenen Kamin mit Wärmeleitsystem griff ein Feuer auf Gebäudeteile über und verursachte einen Schaden am Haus von mindestens 25 000 Euro. Der 25-jährige Hauseigentümer versuchte noch den Brand zu löschen. Hierbei zog sich dieser eine Rauchgasintoxikation zu. Auch seine Ehefrau sowie die beiden ...

