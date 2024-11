Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Zu einem Einbruch in einen Werkzeughandel kam es in der vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag (09.-10.11.2024) in Wellsdorf. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen und entwendeten verschiedene Elektrogeräte und Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) ermittelt zum Sachverhalt und sucht nach Zeugenhinweisen unter Angabe der Bezugsnummer 0290694/2024. (PZ)

