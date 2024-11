Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auto fährt gegen Schaufenster

Greiz (ots)

Berga. Gegen kurz nach 10:00 Uhr am Freitag (08.11.2024) wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Puschkinstraße gerufen. Eine 42-jährige Frau fuhr hierbei mit ihrem PKW Opel gegen die Fensterscheibe eines Frisörladens, welche dadurch stark beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Zum Glück wurde durch den Unfall niemand verletzt. Zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei. (PZ)

