Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kontrollen im Rahmen des Sicherheitstags 2025; Diebstahl; Einbruch; Verkehrsunfälle; Brandlegung

Reutlingen (ots)

Verstärkte Polizeipräsenz und Kontrollen im Rahmen des Sicherheitstags 2025

Mit verstärkten Präsenz- und Kontrollmaßnahmen hat sich das Polizeipräsidium Reutlingen am Dienstag am länderübergreifenden Sicherheitstag 2025 beteiligt. Mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurde dabei in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeireviere Reutlingen, Esslingen, Filderstadt, Kirchheim, Nürtingen und Albstadt mit über 60 eingesetzten Beamtinnen und Beamten ganz gezielt die Sicherheit im öffentlichen Raum überwacht und sichtbar erhöhte Präsenz gezeigt. Bei den über 220 Personen- und rund 80 Fahrzeugkontrollen wurden annähernd zwei Dutzend Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt, darunter Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Jugendschutzgesetz. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten neben drei Messern sowie zwei Tierabwehrsprays auch Cannabis und Amphetamin. Das Polizeipräsidium Reutlingen wird derartige Kontrollmaßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der objektiven Sicherheitslage sowie zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft lageorientiert und zielgerichtet durchführen.

Zusatzinformationen:

Grundlage des Sicherheitstags ist die Kooperationsvereinbarung zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum, die im Rahmen der Innenministerkonferenz im Juni 2019 von den Innenministern der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland unterzeichnet wurde.

Reutlingen (RT): Geldbörse gestohlen

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer in der Reutlinger Innenstadt Opfer eines dreisten Diebes geworden. Der Mann hatte seinen Lkw zwischen ca. 15 Uhr und 15.30 Uhr in der Färberstraße geparkt, um dort Waren anzuliefern. Obwohl er dabei immer wieder am Fahrzeug war, nutzte ein Dieb die Gelegenheit, um eine Geldbörse aus dem unverschlossenen Führerhaus des Lkw zu stehlen und sich mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub zu machen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): Einbruch in Bäckerei-Filiale

In ein Bäckergeschäft Am Fischbrunnen ist in der Zeit von Dienstagabend, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen, sechs Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Zugangstür Zutritt in die Räumlichkeiten des Geschäftes. Im Inneren brach der Einbrecher mehrere Kassen auf und entnahm daraus einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort die Spuren. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Esslingen (ES): Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Ein 18-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Hirschlandstraße mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Kurz vor elf Uhr bog ein 81-Jähriger mit seinem Opel von der Hirschlandstraße in die Kegelstraße ab. Hierbei übersah der Senior einen ihm entgegenkommenden 18 Jahre alten Rennradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (gj)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag im Bühlertal ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein unbekannter Radfahrer die sogenannte Otterfurt von der Marktsteige aus Richtung Rammert herkommend. Gegen 14.40 Uhr erfasste der Radler dort eine in gleiche Richtung am linken Wegrand gehende Fußgängerin im Alter von 70 Jahren. Sowohl die Frau als auch der Radfahrer stürzten in der Folge zu Boden. Die Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Radfahrer war nach dem Sturz auf sein Zweirad gestiegen und ich Richtung Kiebingen davongefahren. Von dem unbekannten Radler liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und von kräftiger/stämmiger Statur. Er hat kurzes, schwarzes, lockiges Haar und sprach Deutsch mit lokalem Dialekt. Zur Unfallzeit war der Radler mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Tanktop bekleidet und trug einen roten Rucksack. Er war mit einem Mountainbike mit dunklem Rahmen und Steckschutzblech unterwegs. Einen Helm trug der Radler nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, denen der Fahrer eventuell bereits zuvor insbesondere im Bereich Rammert und/oder Bühlertal aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (rd)

Winterlingen (ZAK): Kirchengrundstück durch Brandlegung beschädigt

Bislang Unbekannte haben auf dem Grundstück des Evangelischen Pfarramtes in der Kirchstraße durch Brandlegungen den Hofraum beschädigt. Die Täter entzündeten im Zeitraum von Montagabend, 22 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, auf dem verlegten Pflasterbeleg ein Kunststoffteil. Weiter wurde mit Steinen eine Grillstelle auf der Hoffläche errichtet und darin ein Feuer entzündet. Durch den geschmolzenen Kunststoff und das Feuer entstand am Untergrund ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

