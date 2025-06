Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallbeteiligter gesucht, Einbruch in ehemaligen Kindergarten

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfallbeteiligter gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der L1037 in Richtung Gerabronn ein Verkehrsunfall. An der Abzweigung Rechenhausen wollten sowohl ein Traktorfahrer als auch ein VW-Fahrer gleichzeitig nach links abbiegen, wodurch es zur Kollision kam. Dabei entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrer des Traktors, bei dem es sich offenbar um einen älteren Herrn handelt, wird nun gesucht. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen John Deere-Traktor mit SHA-Kennzeichen, der zum Unfallzeitpunkt mit einer Ballenpresse ausgestattet war. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise.

Schwäbisch Hall/Gelbingen: Einbruch in ehemaligen Kindergarten

Zwischen Freitag und Montag, 10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Fenster, um sich Zugang zu einem ehemaligen Kindergartengebäude im Badweg zu verschaffen. Der Sachschaden durch das zerbrochene Fenster beläuft sich auf mehrere hundert Euro. In den Innenräumen wurden zudem Gegenstände umgeworfen. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall laufen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell