Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Versuchter Einbruch - Trunkenheitsfahrten

Aalen (ots)

Waiblingen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 30-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 14:35 Uhr den Feldweg unter der Brücke der Westumfahrung und stürzte hierbei auf der nassen Fahrbahn alleinbeteiligt. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Versuchter Einbruch

Zwischen Montag und Sonntag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus im Ahornweg einzubrechen. Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, in das Wohnhaus einzubrechen, allerdings verursachten sie beim Einbruchsversuch Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Betrunkener Mann mit Fahrrad gestürzt - Zeugen gesucht

Ein alkoholisierter 44-Jähriger Mann war am Samstag gegen 12:10 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich Bismarckstraße / Fritz-Müller-Allee unterwegs und kam hierbei zu Sturz. Er trug keinen Schutzhelm und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder denen der Mann vor seinem Sturz aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Von der Straße abgekommen

Ein 37-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 5:50 Uhr die Schlichtener Straße, kam hierbei nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Ford. Beide Autos wurden beim Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren, der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Backnang: Betrunken mit Pedelec unterwegs

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr wurde in der Aspacher Straße, Ecke Größeweg ein 56-Jähriger auf seinem Pedelec angehalten und kontrolliert, da er durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Nachdem in der Atemluft deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erfolgte ein Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Althütte: Frontalzusammenstoß

Am Samstagnachmittag kamen sich auf der Kreisstraße K1907 zwischen Lippoldsweiler und Sechselberg ein Mercedes-Sprinter und eine Mercedes C-Klasse entgegen. Da beide Fahrzeuge aus unbekannter Ursache zu weit mittig fuhren, kam es zu einer Frontalkollision. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Durch Trümmerteile wurde ebenfalls ein BMW beschädigt. Sowohl der 25-jährige Sprinter-Fahrer, als auch der 36-jährige Fahrer der Mercedes C-Klasse blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden beim 25-Jährigen Anzeichen auf Drogen-Konsum wahrgenommen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Oppenweiler: Unfall auf Parkplatz

Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte am Samstag, gegen 13:45 Uhr eine 78-jährige Ford-Fahrerin, als sie auf dem Parkplatz des Mineralfreibads in der Seegasse ausparkte und dabei einen Mercedes beschädigte. Die 78-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Da der Unfall von einer Zeugin beobachtet wurde, konnte die 78-Jährige Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Diese muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Spiegelberg: Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit

Am Montag, gegen 02:10 Uhr kam ein 18-jähriger Renault-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve der K1819 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige war in Richtung Spiegelberg unterwegs, als er verunfallte. Er blieb unverletzt. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fellbach: Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Am Freitag, gegen 21:45 Uhr streifte eine 57-jährige Radfahrerin in der Theodor-Heuss-Straße mit ihrer Lenkstange einen geparkten Seat. Dadurch stürzte sie und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sie wurde schwer verletzt und mit Verdacht einer Schädelfraktur ins Krankenhaus gebracht. Am Seat entstand nach ersten Einschätzungen kein Sachschaden.

Fellbach-Schmiden: Betrunken im Auto unterwegs

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger mit seinem E-Scooter die Gotthilf-Bayh-Straße. An der Einmündung zur Tourmonstraße wurde der 28-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel Alkoholgeruch im Atem des E-Scooter Fahrers auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 28-Jährige musste daraufhin nicht nur mit zur Blutentnahme, sondern auch sogleich seinen Führerschein abgeben.

Fellbach: Schlangenlinien gefahren

Ein 22-jähriger VW-Fahrer fiel am Sonntag, gegen 05:015 Uhr einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise im Stadttunnel auf. So überführ der 22-Jährige mehrfach die Mittellinie der Fahrbahn und kam dadurch auf die Gegenspur. Nach dem Stadttunnel wurde der VW-Fahrer angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet.

