Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 15.06.2025

Aalen (ots)

Althütte: Motorradfahrer muss ausweichen und stürzt

Am Samstagnachmittag gegen 13:40 Uhr kam es auf der L1120 zwischen Ebni und Althütte zu einem Sturz eines 44-jährigen Motorradfahrers (Ducati Streetfighter). Dieser wollte einen Pkw und zwei Roller überholen, als plötzlich der Pkw (Mercedes A-Klasse) ausscherte und ebenfalls die Roller überholen wollte. Der Motorradfahrer musste ausweichen und stürzte dabei ohne Kontakt zum Pkw. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Rudersberg: Pkw trifft Tretroller, eine Person verletzt

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr kommt es im Steinhaldenweg zu einem Unfall zwischen einem Smart forfour und einem Tretroller. Die 25-jährige Smart-Fahrerin übersah den 6-jährigen Jungen mit seinem Tretroller, so dass es zur Kollision kam. Der Junge wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 110 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell