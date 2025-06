Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 15.06.2025

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfall zwischen zwei Pkw auf B19

Auf der B19 zwischen Oberkochen-Nord und Oberkochen-Süd kam es am Samstagabend gegen 19:25 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Hierbei fuhr ein 25-jähriger Skoda-Fahrer von Heidenheim in Richtung Aalen und kam leicht auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er den Audi A4 eines 31-Jährigen und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Der Verursacher konnte aber unweit der Unfallstelle festgestellt werden, da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Eine 38-jährige Beifahrerin und ein 6-jähriges Kind im Audi A4 wurden leicht verletzt. An dem Audi A4 entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Am Skoda entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

