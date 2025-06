Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall bei Alfdorf

Aalen (ots)

Alfdorf: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Motorrad von Walkersbach in Richtung Lorch. Er und ein hinter ihm fahrender Pkw wurden dabei von zwei anderen Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt. Der hintere der beiden überholenden Pkws scherte so knapp vor dem Motorradfahrer wieder ein, dass er nach rechts ausweichen musste und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt. Bei den überholenden Fahrzeugen handelte es sich um einen weißen und einen grauen Pkw mit "WN"-Zulassung. Beide waren augenscheinlich hoch motorisiert und waren möglicherweise gemeinsam unterwegs. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Zeugen, die Angaben zu den beiden Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schorndorf zu wenden. Tel.: 07181 2040

