Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeihubschrauber über Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Oberbettringen: Polizeihubschrauber sucht Brandleger

In Schwäbisch Gmünd wurden durch einen unbekannten Täter am heutigen Samstagvormittag bereits drei Sachbeschädigungen durch Brandlegung begangen. Kurz nach 10 Uhr wurde ein mobiles Toilettenhäuschen in der Oberbettringer Straße Höhe Gebäude Nummer 15 in Brand gesetzt. Gegen 10:50 Uhr brannte ein Mülleimer auf dem Parkplatz West der Pädagogischen Hochschule. Kurz nach 12:00 Uhr wurde gemeldet, dass Müllcontainer im Bereich der Mainstraße/Rheinstraße brennen. Bislang entstand nur geringer Sachschaden. Um weitere Brandlegungen zu verhindern sind derzeit mehrere Streifen im Einsatz. Sie werden bei der Fahndung durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Wer verdächtige Wahrnehmungen in Oberbettringen gemacht hat, wird gebeten diese beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171 3580 oder in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell