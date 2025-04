Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kurz ist lang genug

Nur kurz ließ am Donnerstag ein 29-jähriger Bewohner in Biberach seinen Laptop aus den Augen. Schon war ein Dieb da und riss sich den Computer unter den Nagel.

Ulm (ots)

Der Bewohner verließ gegen 19.30 Uhr sein WG-Zimmer. Das befindet sich im Erdgeschoß eines Wohngebäudes in der Birkendorfer Straße. Der Mann war wohl nur zwei Minuten im Keller, um etwas zu holen. In dieser Zeit hatte sich offenbar ein Unbekannter bei geöffneter Haustür ins Gebäude geschlichen und schnappte sich den Laptop. Der befand sich in dem WG-Zimmer des 29-Jährigen. Der Dieb hatte leichtes Spiel, denn auch die Wohnungs- und Zimmertür stand offen, so die Polizei. Ein Unbekannter erkannte die Gelegenheit und nahm den Laptop mit. Die Polizei Biberach ermittelt jetzt und sucht den Dieb.

