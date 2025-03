Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Jahresdienstbesprechung 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Am vergangenen Freitag, den 21.03.2025, führte die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) in der Wengeraner Elbschehalle ihre Jahresdienstbesprechung 2025 durch.

Zu Beginn begrüßte der Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Ralf Tonetti, die über 140 Anwesenden, hierunter auch als Gäste: Bürgermeister Frank Hasenberg, Vertreter der Wetteraner Ratsfraktionen, die stellvertretenden Kreisbrandmeister Christian Zittlau (Feuerwehr Sprockhövel) und Mario Rosenkranz (Feuerwehr Witten), den Präsidenten des Kreisfeuerwehrverbandes Markus Neuhaus, den stv. Leiter der benachbarten Feuerwehr Gevelsberg - Robert Refflinghaus sowie Vertreter der heimischen Hilfsorganisationen und der Polizei.

Zu Beginn seiner Grußworte begrüßte Mario Rosenkranz alle Mitglieder der Feuerwehr Wetter (Ruhr) für den Kreis. Er sprach danach explizit dem Leiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr), Stadtbrandinspektor Tonetti, seinen Dank dafür aus, dass dieser sich im letzten Jahr auch in den Einsatzführungsdienst auf Kreisebene stark eingebracht hatte. Dies sah er als starken Beleg für die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren im EN-Kreis untereinander und mit dem Kreis. Hier bestünden aber auch in Zukunft wichtige weitere Aufgaben - zusammen mit einem neuen KBM - wie die Eingliederung des entstehenden Gefahrenabwehrzentrums des Kreises, Anpassungen an aktualisierte Konzepte zur landesweiten Hilfe oder auch den neuen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises.

Im Anschluss richtete dann für den Kreisfeuerwehrverband der Präsident Markus Neuhaus (Feuerwehr Hattingen) einige Worte an die Anwesenden. Er schloss sich dem Dank für den Einsatz der Leitung der Feuerwehr Wetter (Ruhr) für Stadt und Kreis an. Der Verbandspräsident sprach dann an, dass der Verband die Entwicklungen in der Ausstattung des Zivil- und Katastrophenschutzes entsprechend beobachte. Unter anderem vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sei es folgerichtig, dass die Politik die Sicherheit in Deutschland neu bewerten müsse. Hierbei sei gerade auch die weitere Stärkung der Feuerwehren in den Blick zu nehmen. Der Verband sei zudem erfreut, dass die Feuerwehr Wetter (Ruhr) erneut den Leistungsnachweis der Feuerwehren im EN-Kreis ausrichten wird. Ebenso ist es wichtig und richtig, die Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Kreis fortzusetzen.

Bürgermeister Frank Hasenberg dankte in seinem Grußwort den Einsatzkräften für Ihr Engagement zum Wohle aller Bürger in der Stadt Wetter (Ruhr) an 365 Tagen im Jahr und riss dabei auch wieder kurz prägnante Einsätze des vergangenen Jahres an. Hierbei verwies er auch noch einmal auf die große Bandbreite des Einsatzspektrums, welches durch die ehrenamtlichen Kräfte abgearbeitet wurde. Ebenso teilte er den anwesenden Kameradinnen und Kameraden mit, dass ihr Einsatz nicht nur den Respekt aller verdient, sondern natürlich auch eine entsprechende Unterstützung im technischen und infrastrukturellen Bereich. In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass im vergangenen Jahr nun die Grundsteinlegung sowie das Richtfest für das neue Gerätehaus im Wengeraner Ortskern erfolgen konnte. Weiterhin wurde noch in jüngerer Vergangenheit der Auftrag für das neue Tanklöschfahrzeug der Löscheinheit Alt-Wetter vergeben, die Ausschreibung für einen neuen Gerätewagen veröffentlicht und die Baubesprechungen für einen Kommandowagen und 4 Mannschaftstransportfahrzeuge erfolgen. Nach Abschluss seiner Grußworte nahm er dann noch eine verdiente Ehrung drei langjährigen Kameraden vor.

Hier wurden für 50-jährige Dienstjubiläen Martin Lange (Löscheinheit Alt-Wetter/Ehrenabteilung), Andreas Seifert (Löscheinheit Esborn/Ehrenabteilung) und Eckhard Schmidtmeier (Löscheinheit Wengern/Ehrenabteilung) mit der Sonderauszeichnung vom Verband der Feuerwehren NRW in Gold ausgezeichnet.

Im Anschluss wurden durch den Leiter der Feuerwehr folgende Beförderungen, Entlassungen, Einsetzungen und Übernahmen durchgeführt:

Befördert wurden Nick Friedel (Löscheinheit Esborn) zum Brandmeister, Franziska Mann (Löscheinheit Volmarstein) zur Oberbrandmeisterin und Nadine Henkel (Löscheinheit Wengern) zur Brandinspektorin.

Aus seiner Funktion als stellvertretender Jugendfeuerwart wurde Fynn Warkowski (Löscheinheit Grundschöttel) entlassen und auch direkt in seine neue Funktion als Jugendfeuerwehrwart eingesetzt.

Ab sofort verstärkt auch Vivian Lehmann die Löscheinheit Alt-Wetter. Sie wurde nun aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung überstellt.

Als nächstem Tagesordnungspunkt ging es dann mit dem Jahresbericht 2024 durch Stadtbrandinspektor Ralf Tonetti weiter. Im vergangenen Jahr lag die Stärke der Wetteraner Wehr bei 257 Personen (davon 153 Einsatzkräfte). Insgesamt wurde die Feuerwehr zu 527 Einsätzen alarmiert - 92 mehr als im Vorjahr. Zudem wurden regelmäßig Schulungen und Übungsdienste durchgeführt und verschiedene Lehrgänge und Seminare besucht. Abschließend dankte auch er in seinen Worten allen Mitgliedern für Ihre geleistete Arbeit zum Wohle der Bürgerschaft. Ebenso auch Rat und Verwaltung für die stets gute Zusammenarbeit und fortwährende Unterstützung der Feuerwehr.

Zum Abschluss der diesjährigen Jahresdienstbesprechung richtete Ralf Tonetti noch einige Worte an die Anwesenden. Er würdigte hierbei die beeindruckende Leistung von 18.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit durch die Kameradinnen und Kameraden. Um diese Leistung auch weiterhin zu gewährleisten, wären alle gefordert. Feuerwehrkräfte in den Bereichen Einsatz, Übung und Fortbildung und ebenso Rat und Verwaltung mit der Bereitstellung von Ressourcen wie Fahrzeuge, Unterkünfte und Schulungsmöglichkeiten. Er glaubt fest, dass diese Parameter auch von allen Beteiligten erfüllt werden. In diesem Zusammenhang hatte auch die Bezirksregierung erst kürzlich wieder bestätigt, dass die Feuerwehr Wetter (Ruhr) leistungsfähig aufgestellt ist. Doch es bleibt eine stetige Aufgabe, dies zu sichern. Ein zentraler Punkt hierbei ist auch die Mitgliederwerbung und -erhaltung, damit die Feuerwehr auch in Zukunft weiterhin für die Sicherheit der Bürger wie gewohnt sorgen kann. Das Jahr 2025 stellt Ralf Tonetti daher unter das Motto "Mitgliedermotivation und Mitgliederwerbung", um die Anzahl der Feuerwehrmitglieder zu erhöhen und beruhigt in die Zukunft zu schauen, was den Brandschutz in der Stadt Wetter (Ruhr) betrifft.

Im Anschluss an die Sitzung wurde noch ein kleiner Imbiss gereicht und für einen Teil klang der Abend in gemütlicher und gemeinsamer Runde aus. Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Esborn wurden ja, wie bereits bekannt, zu Einsätzen alarmiert.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell