FW-EN: Wetter - Feuerwehr auch am Samstag zweimal im Einsatz

Die Löscheinheit Volmarstein wurde um 14:07 Uhr zu einem Kleinbrand in der Hauptstraße alarmiert. Hier waren aufgrund von unsachgemäßer Entsorgung von Kaminasche in einem Waldgebiet mehrere Quadratmeter einer Fläche in Brand geraten. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde ein Löschangriff aufgebaut und die betroffene Fläche großzügig bewässert, damit alle Glutnester gelöscht werden konnten. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Nach der Belehrung des Eigentümers über die ordnungsgemäße Entsorgung von Kaminasche wurde der Einsatz nach rund 90 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde dann um 20:11 Uhr in die Friedrichstraße alarmiert. Hier hatte eine aufmerksame Anwohnerin eine Rauchentwicklung im Bereich der Schrebergärten festgestellt und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Flammenschein auf der sogenannten Ruhrinsel festgestellt werden. Nach einem etwas längeren Fußweg entlang der Bahngleise konnte die Einsatzstelle erreicht werden. Hier hatte der Mieter einer Parzelle Grünschnitt und einen Tisch angesteckt und die Parzelle anschließend verlassen. Die Nutzer der angrenzenden Parzelle hatten schon erste Löschmaßnahmen mit Gießkannen durchgeführt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert und Mithilfe der Kübelspritze weitere Löschmaßnahmen durchgeführt. Um keine lange Schlauchleitung über die Bahngleise legen zu müssen, nutzten die Einsatzkräfte den angrenzenden Harkortsee um die Gießkannen auf kurzem Wege wieder zu befüllen, um damit ebenfalls letzte Glutnester abzulöschen. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle vertreten. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

