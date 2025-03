Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Flächenbrand und Verkehrsunfall zum Wochenbeginn

Wetter (Ruhr) (ots)

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel sowie der Tagesdienst wurden am heutigen Nachmittag um 15:47 Uhr zu einem Flächenbrand in die Volmarsteiner-Ruhrauen alarmiert. Direkt bei Eintreffen der ersten Kräfte war ersichtlich, dass ca. 50 Quadratmeter Wiese in direkter Nähe zur Ruhr brannten. Das Feuer wurde mit 1C-Rohr durch einen Trupp abgelöscht, die Wiese eingeschlämmt und abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach ca. 45 min. wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Kräfte fuhren an Ihre Standorte zurück.

Bereits am gestrigen Montag wurden um 15:49 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Alt-Wetter und der Tagesdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Straße alarmiert. Dort war ein PKW durch einen medizinischen Notfall in einen stehenden PKW gefahren. Der Fahrzeugführer des PKW wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Feuerwehrpersonal medizinisch betreut. Parallel wurde das Fahrzeug gesichert, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Batterie abgeklemmt. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 1 Stunde beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell