Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - einsatzreiches Wochenende am Wochenende

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 07.03.2025 um 15:08 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Am Bollwerk" alarmiert. Hier musste die Besatzung eines Krankentransportwagens mit einem Spezialtragetuch unterstützt werden, damit die Person schonend zum Fahrzeug verbracht werden konnte. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Am Abend um 20:30 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter erneut alarmiert. In der Nachbarstadt Herdecke war es zu einem Brandereignis in einer Wohnung im Philipp-Nicolai-Weg gekommen. Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) unterstützte mit drei Fahrzeugen, konnte aber schnell wieder einrücken, da keine Maßnahmen für die ehrenamtlichen Kräfte aus Wetter (Ruhr) erforderlich waren. Nähere Informationen entnehmen Sie der Pressemitteilung der Feuerwehr Herdecke.

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) um 13:59 Uhr zu einem Flächenbrand an den Bahngleisen in der Straße "Im Grünen Winkel" alarmiert. Hier waren aus ungeklärter Ursache ca. 100 m Grünfläche in Brand geraten. Da die Bahnstrecke zunächst noch nicht gesperrt war, wurden die ersten Löschmaßnahmen aus der Ferne durchgeführt. Nach der bestätigten Streckensperrung konnte ein Trupp mit einem C-Rohr gezielte Löschmaßnahmen an dem Hang durchführen. Nach dem Einschlämmen der kompletten Fläche wurde diese anschließend noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Notfallmanagerin der Bahn übergeben. Da keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich waren, konnte der Einsatz nach rund 90 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 17:23 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Trienendorfer Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte musste die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden, ehe die Einsatzstelle an den Rettungsdienst sowie die Polizei übergeben werden konnte. Einsatzende war hier nach 50 Minuten.

In der Nacht zum Montag wurde die Löscheinheit Volmarstein um 02:12 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Bachstraße alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache ein Motorrad umgestürzt, welches nunmehr Betriebsmittel verlor. Die Verunreinigung wurde mittels Bindemittel abgestreut und die Stelle anschließend gereinigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell