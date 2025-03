Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Montag dreimal für Hilfeleistungen im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montag, 03.03.2025 um 15:48 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Am Bollwerk" alarmiert. Hier musste eine Person schonend zum bereitstehenden Fahrzeug verbracht werden. Die Tragehilfe wurde mit acht Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Weiter ging es dann für die Löscheinheit Alt-Wetter um 18:29 Uhr in der Straße "Im Grünen Winkel". Nachbarn hatten sich Sorgen gemacht, da aus einer Wohnung im Erdgeschoss Wasser in den Keller austrat und niemand öffnete. Die Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte schadenfrei durch ein gekipptes Fenster begangen werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Wasserhahn am Spülbecken lief. Parallel während der Fensteröffnung wurde durch die Einsatzkräfte der Wasserhahn im Keller abgestellt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ebenfalls die Elektrik im Keller Schaden genommen hat, wurde das komplette Haus durch den Energieversorger "AVU" stromlos geschaltet. Um eine eventuelle Unterbringung der Personen kümmerte sich die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes. Durch die Feuerwehr wurde ein Wassersauger vorgenommen. Nach den Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an einen Mitarbeiter des Hauseigentümers übergeben und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach guten 90 Minuten beenden.

Auf der Rückfahrt zum Gerätehaus wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter erneut in die Straße "Am Bollwerk" alarmiert. Hier stand wieder ein Krankenwagen, welcher Unterstützung dabei benötigte die Patientin wieder in die Wohnung zu verbringen. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

