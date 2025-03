Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Wochenende bisher zwei Mal im Einsatz

Am Samstagabend um 18:25 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter zur Unterstützung der Herdecker Feuerwehr in die Gederner Str. alarmiert, dort war es zu einem Kaminbrand gekommen. Aufgrund der Nähe zum Wetteraner Stadtgebiet ist hier die Löscheinheit Alt-Wetter im Einsatzkonzept für den sogenannten Erstangriff mit eingeplant. Die Löscheinheit Alt- Wetter rückte mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug aus und unterstütze entsprechend. Um 19:30 Uhr waren die ehrenamtlichen Kameraden wieder am Standort und konnten den Einsatz beenden. Weitere Informationen zu diesem Einsatz erhalten Sie über die Pressestelle der Feuerwehr Herdecke.

Am Sonntagmorgen um 05:16 Uhr hieß es dann erneut - Einsatz für die Löscheinheit Alt-Wetter. Mit dem Stichwort: "Wassereinbruch in Gebäude" wurden die Kameradinnen und Kameraden in die Heinrich-Kamp-Str. alarmiert. Als die ehrenamtlichen Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen und eine Erkundung durchführten, lief bereits Wasser eine Treppe im Gebäude hinunter. Daraufhin wurde die Wasserzufuhr zum Gebäude gestoppt und der örtliche Energieversorger zur Einsatzstelle gerufen, welcher Teile des Gebäudes stromlos schaltete. Ebenfalls erschien die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes des Stadt Wetter (Ruhr) vor Ort. Nach Abschluss aller Arbeiten konnte die Einsatzstelle gegen 07:00 Uhr an einen anwesenden Eigentümer übergeben und der Einsatz beendet werden.

